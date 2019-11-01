Дэвид Блатт раздумывает о завершении карьеры
16:33
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт может завершить карьеру. 60-летний специалист рассматривает такую возможность, сообщает Eurohoops.
Последним местом работы Блатта был «Олимпиакос», который Блатт покинул в октябре этого года. Ранее у него был обнаружен первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Ранее Блатт работал со сборной России, с которой побеждал на Евробаскете-2007 и становился бронзовым призером Олимпиады-2012.
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