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Дэвид Блатт раздумывает о завершении карьеры

16:33
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Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт может завершить карьеру. 60-летний специалист рассматривает такую возможность, сообщает Eurohoops.

Последним местом работы Блатта был «Олимпиакос», который Блатт покинул в октябре этого года. Ранее у него был обнаружен первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Ранее Блатт работал со сборной России, с которой побеждал на Евробаскете-2007 и становился бронзовым призером Олимпиады-2012.

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