Дайрис Бертанс: «В саратовской раздевалке воняет, будто кто-то уже неделю умер»

Латвийский защитник «Химок» Дайрис Бертанс рассказал об играх в Единой лиге ВТБ после встреч Евролиги. Его контракт рассчитан еще на один сезон.

- Тяжело собраться на такие матчи, если после двух тяжелых игр в Евролиге ты потом летишь в Саратов, где в зале температура +8 градусов, а в раздевалке так воняет, будто там кто-то уже неделю назад умер, — приводит слова Бертанса журнал Sporta Avize.

В Единой лиге ВТБ латвийский защитник сыграл 13 матчей и в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,8 передачи, проводя на площадке по 20 минут.