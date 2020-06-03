Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Дайрис Бертанс: «В саратовской раздевалке воняет, будто кто-то уже неделю умер»

16:03

Латвийский защитник «Химок» Дайрис Бертанс рассказал об играх в Единой лиге ВТБ после встреч Евролиги. Его контракт рассчитан еще на один сезон.

- Тяжело собраться на такие матчи, если после двух тяжелых игр в Евролиге ты потом летишь в Саратов, где в зале температура +8 градусов, а в раздевалке так воняет, будто там кто-то уже неделю назад умер, — приводит слова Бертанса журнал Sporta Avize.

В Единой лиге ВТБ латвийский защитник сыграл 13 матчей и в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,8 передачи, проводя на площадке по 20 минут.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир