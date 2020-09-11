ЦСКА обыграл «Зенит» в стартовом матче Кубка Невы

Баскетбольный ЦСКА одолел «Зенит» в драматичной концовке первого матча Кубка Невы, который проходит со зрителями на паркете академии петербургского клуба (80:78). Решающие два балла армейцам принес сербский центровой Никола Милутинов, забивший данк за 0,7 секунды до конца встречи. Самым результативным у победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 19 очков и 8 передач. В составе «Зенита» 21 очко в активе Кевина Пангоса, еще 19 у Алекса Пойтресса.

— Сегодня встречались равные игроки в равных командах, — отметил наставника «Зенита» Хавьер Паскуаль. — Первую половину мы провели не очень хорошо, но выровнялись во второй. Мы показали, что можем собраться и отыгрывать упущенное. Мы играли без 4 игроков основы, но надеемся, что совсем скоро мы сможем располагать более полным ростером. Главное, чтобы с каждым днем мы становились все лучше и лучше. Конечно, хотелось победить сегодня, но мы ждем побед в официальных встречах.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также отметил силу обновленного «Зенита».

— Получилась интересная игра для болельщиков, которая стала для нас хорошим уроком. Мы вели крупно, с двузначной разницей, но не смогли удержать или увеличить перевес. «Зенит» также преподал нам урок в борьбе за отскок, они взяли 13 подборов на нашем щите, которые обернулись 22 набранными очками, эффективность этих действий была высокой. Им не хватало нескольких ведущих игроков. При этом победа могла заслуженно достаться обеим командам. В конце мы сыграли отлично, Никола мог бы завершить атаку сразу, не получилось, но стараниями Уилла мы сохранили мяч, и Никола забросил сверху. Поздравляю команду с победой. А «Зенит» вновь доказал, что они очень серьезные конкуренты, — сказал Итудис.

Сегодня в рамках Кубка Невы ЦСКА сыграет с «Автодором». Начало матча в 20:00 по московскому времени. (Тимур Ганеев)