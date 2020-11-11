Чемпион Европы Никита Моргунов покидает пост одного из руководителей РФБ

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение освободить от обязанностей руководителя департамента профессионального баскетбола, знаменитого в прошлом баскетболиста Никиту Моргунова. Как сообщает источник «СЭ», стороны договорились о расторжении договора. Причина данного решения не называется.

Моргунов возглавлял один из главных департаментов РФБ с сентября 2016 года. В составе сборной России баскетболист стал чемпионом Европы-2007 и серебряным призером чемпионата мира-1998. Он также является четырехкратным чемпионом России в составе ЦСКА. (Тимур Ганеев)