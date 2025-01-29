Центровая сборной Словении Лисец высоко оценила шансы Косу на драфте женской НБА

Центровая БК УГМК и сборной Словении Ева Лисец в интервью «СЭ» поделилась мнением об уровне Анастасии Олаири Косу и Марии Клюндиковой (Вадеевой).

— Была новость, что Анастасия Олаири Косу будет выставлять свою кандидатуру на драфт WNBA. Вы с ней играете в одной команде, видите ее работу и игру со стороны. Как оцениваете ее шансы?

— Олаири — прекрасный игрок, несмотря на то что она достаточно юна по баскетбольным меркам. Ее умения и тело давно готовы для взрослого баскетбола. Да, ей есть на чем работать, но она никогда не отлынивает от развития над собой. Мне кажется, что у нее очень хорошие шансы и быть выбранной, и хорошо себя проявить в США.

— Кого бы вы лично выделили в российском чемпионате?

— Мой любимый игрок — Мария Клюндикова (Вадеева). По моему мнению, Маша — один из лучших игроков в мире. Она невероятная баскетболистка! Ее талант просто покоряет.