Чемпион Евролиги, экс-центровой ЦСКА Павел Коробков вспомнил об игре с Андреем Кириленко. Сейчас он возглавляет Российскую федерацию баскетбола.

— Было прикольно, — цитируют Коробкова «Известия». — Когда появилась новость, что Кириленко может перейти в команду, то все восприняли это как шутку. Но потом Андрей Геннадьевич действительно появился в нашем зале, и мне стало как-то боязно. Все-таки я был молодой игрок, а он был звездой NBA. Но все оказалось не так, как я предполагал. Кириленко — хороший партнер. Очень много помогал, подсказывал. В итоге именитый игрок оказался простым парнем.

— С Кириленко в составе вы довольно легко прошли «Панатинаикос» в плей-офф, но затем неожиданно уступили «Олимпиакосу» в «Финале четырех» в Мадриде. Какие воспоминания остались от того поражения 2015 года?

— Тот вечер я тоже очень хорошо запомнил, все-таки это был мой первый «Финал четырех». Эти эмоции, арена, давление. Меня чуть-чуть потряхивало, хотя я даже не попал в заявку на полуфинал и не переодевался. Мы обидно проиграли «Олимпиакосу». Вели практически всю игру, но в концовке греки оказались удачливее.