Были раскрыты цифры гигантских зарплат для иностранных звезд в российском женском баскетболе

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самом большом контракте дочери Анны, выступавшей за УГМК и другие клубы.

— В игровые времена дочь хорошо зарабатывала?

— В УГМК в последние сезоны получала около 400 тысяч долларов в год. Для российских игроков это был потолок. Ну разве что Маше Степановой платили на сто тысяч больше. А звездным иностранкам — той же Паркер, Таурази, Груда, Берд — от миллиона и выше.