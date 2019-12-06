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«Буревестник» попал в тяжелую финансовую ситуацию

02:13

Один из лидеров текущего сезона Суперлиги-1 испытывает проблемы с финансированием. Ярославский «Буревестник» имеет задолженность перед РФБ в 4,8 миллиона рублей, просрочка платежей — более года. В правительстве Ярославской области заверили, что помогут команде.

— Не хотелось бы, чтобы Ярославль повторил историю «Иркута», — отметил в разговоре с «Известиями» источник в РФБ. — Клуб из Иркутска снялся с розыгрыша Суперлиги год назад из-за схожих проблем.

Дополнительная информация

https://iz.ru/951194/timur-ganeev/na-dne-korziny-burevestnik-popal-v-tiazheluiu-finansovuiu-situatciiu

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