Букер продлил контракт с «Химками» на один сезон

БК «Химки» и 29-летний центровой Девин Букер заключили новое соглашение. Контракт рассчитан сроком на один сезон.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал продление контракта.

— Очень рад, что Девин остался в команде, — приводит пресс-служба клуба слова Куртинайтиса. — Он хорошо провел прошлый сезон, думаю, это был лучший год в его карьере. Оставил хорошее впечатление о себе у всех болельщиков, тренеров, коллег по команде. У него большой потенциал. И думаю, что второй год с теми же партнерами Букеру удастся еще лучше. Мастерства у него для этого достаточно".

Девин Букер перешел в БК «Химки» прошлым летом. В сезоне 2019/20 он провел 46 игр, 45 из них — в старте. В среднем Девин набирал 12,3 очка (лучший показатель — 27 очков в матче против «Нижнего Новгорода 10.02.2020) и собирал 4,52 подбора (лучший показатель — 11 в игре против «Астаны» 20.10.2019). Букер был признан MVP февраля в Единой Лиге ВТБ и Самым ценным игроком 13 тура Евролиги.