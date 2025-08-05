Бойко — об НБА: «Большинство матчей выглядят как показуха»

Центровая сборной Белоруссии Марья Бойко в интервью «СЭ» рассказала, что интересуется мужским баскетболом, но не НБА.

— Следишь за мужским баскетболом?

— Смотрю матчи Единой лиги. Нравится, как играет в защите Михаил Беленицкий. Можно заметить, что его ставят на лидеров. Несмотря на то что он высокий, ему довольно просто играть против маленьких.

— НБА смотришь?

— Нет. Большинство матчей выглядят как показуха. Я такое не очень люблю. Из игроков нравятся Йокич и Дончич. И конечно, мне нравятся данки Джа Моранта. Очень симпатично смотрятся.

Летом Бойко покинула московский МБА. Центровая продолжит карьеру в NCAA.