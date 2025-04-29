Баскетбол
29 апреля, 22:11

БК «Зенит» второй год подряд стал чемпионом первенства ДЮБЛ

В финальном матче первенства России среди юниоров до 19 лет «Зенит» — УОР №1 в финале обыграл ЦСКА-ДЮБЛ (89:74). Сине-бело-голубые в третий раз в своей истории, а также второй год подряд завоевали золотые медали турнира.

На протяжении всего «Финала восьми» Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) «Зенит» — УОР №1 не потерпел ни одного поражения. На групповом этапе подопечные Дмитрия Николаева обыграли нижегородский ФОК «Мещерский» (94:65), курские «Русичи-ДЮБЛ» (94:54), а также «Зенит» — 2008 (99:63). Вторая команда сине-бело-голубых под руководством Петара Маринковича завершила чемпионат на восьмом месте.

В полуфинале «Зенит» — УОР №1 уверенно разобрался с московским МБА-ДЮБЛ (88:60), а в решающей игре третий год подряд встречались с ЦСКА-ДЮБЛ. Как и годом ранее, клуб из Петербурга одержал уверенную победу и смог защитить титул чемпионов ДЮБЛ. Героем финала стал Александр Поротников, набравший 27 очков и ставший MVP «Финала восьми» первенства ДЮБЛ. В символическую пятерку «Финала восьми» вошли Илья Ермаков, Рафаэль Ташев (оба — ЦСКА-ДЮБЛ), Артем Пивцайкин («Самара» — ДЮБЛ), Богдан Рублев («Русичи» — ДЮБЛ) и Дмитрий Чикишев («Зенит» — УОР №1).

БК Зенит
БК ЦСКА
«Уралмаш» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

Лукич рассказал о целях майского сбора национальной команды по баскетболу

