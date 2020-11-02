БК «Буревестник» ушел на карантин и просит «Самару» перенести игру на более позднюю дату

22 октября у игроков, тренеров и административного штаба баскетбольного клуба из Ярославля были обнаружены положительные результаты тестов на COVID-19. Все, у кого были выявлены положительные результаты, а также контактная группа (7 игроков, 1 тренер, 1 врач) были изолированы. Письма о данном факте и просьба переноса ближайших игр были направлены в Российскую федерацию баскетбола (РФБ) 22 октября. Повторно — 26 октября.

По регламенту Суперлиги-1 можно перенести три игры. Но одна из уже перенесенных игр «Буревестника» приходится на встречу с ЦСКА-2 от 25 октября, которая была перенесена по просьбе армейцев от изначальной даты 8 октября.

Ярославский клуб обратился к БК «Самаре» с просьбой перенести игру Суперлиги-1, запланированную на 4 ноября, на более позднюю дату. Об этом «СЭ» рассказал генеральный директор «Буревестника» Александр Земсков.

— Мы до сих пор находимся на карантине. На матч с «Самарой» максимум, что мы сможет сделать, это набрать хотя бы пять человек и вылететь в день игры, — отметил «СЭ» Александр Земсков. — У нас нет возможности провести хотя бы одну тренировку, не успевают выйти с карантина и тренеры. Мы заранее обратились к руководству «Самары» с просьбой перенести игру, но нам ответили что до конца чемпионата в их залах нет ни одного свободного дня. «Самара» была в аналогичной ситуации, но они смогли перенести четыре игры, не потеряли очки и имели время восстановиться. Теперь мы в такой ситуации и очень хочется надеяться на корректность соперника. Все лиги играют в беспрецедентных условиях и много примеров взаимовыручки клубов друг друга. Для «Буревестника» этот сезон изначально крайне тяжелый, последствия пандемии сильно повлияло на наше финансирование и во многом только благодаря поддержке РФБ удалось сохранить клуб.

Ранее «Буревестник» опубликовал открытое письмо в адрес «Самары». По словам Земскова команда готова сыграть выездной матч и на резервной арене самарского клуба. (Тимур Ганеев)