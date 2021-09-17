БК «Буревестник» продолжит свое существование благодаря помощи олимпийского чемпиона

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» избежал банкротства. Из-за неподтвержденного бюджета клуб не смог заявиться в Суперлигу-1 на сезон-2020/21. Также стоял вопрос о возможном расформировании команды.

— Мы очень рады поделиться хорошей новостью что «Буревестник» продолжит не только играть, но и будет развиваться и планирует вернуться в Суперлигу, — отметил «СЭ» генеральный директор клуба Александр Земсков. — Ситуация была крайне тяжелая: в связи с трудностями финансирования у клуба по итогам сезона образовались серьезные задолженности и остро встал вопрос о дальнейшей судьбе клуба. Теперь можно сказать что самое страшное позади. Нам очень помог олимпийский чемпион по хокке Андрей Коваленко который всегда был рядом с момента создания клуба в 2015 году. Весь этот сложный период он был с нами и мы вместе искали выход из ситуации. В итоге благодаря Андрею Николаевичу губернатор Ярославской области поддержал клуб и одобрил программу по дальнейшему развитию. Нам прогарантировали бюджет на следующий сезон который позволит выступать в Первенстве ЦФО и одновременно рассчитаться с задолженностями по зарплатам и контрагентам. Часть долгов игрокам и тренерам уже погашена.

За четыре года выступления во втором по значимости турнире российского баскетбола «Буревестник» трижды выходил в плей-офф, а в сезоне-2019/20 шел на третьем месте на момент досрочного окончания чемпионата из-за пандемии коронавируса.