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Белякова: «В «Лос-Анджелесе» я получила 73 тысячи долларов, из которых 56 тысяч пришлись на налоги»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Чемпионка женской НБА, четырехкратная чемпионка Евролиги Евгения Белякова в интервью «СЭ» рассказала о заработках в женском баскетболе.

— Можем ли мы сейчас говорить о том, какая у тебя была зарплата в «Спаркс»?

— 73 тысячи долларов за весь сезон. Я приехала в мае, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 22 октября вернулась в Екатеринбург. То есть за шесть с половиной месяцев получила 73 тысячи долларов, из которых я заплатила 56 тысяч налогов.- Можно было жить на такие деньги в Лос-Анджелесе? — У меня была задача не тратить деньги, которые были на российской банковской карте. И вообще, это была большая мечта. Мне хотелось посмотреть, пожить, окунуться, выиграть, деньги не имели значения. Я приехала, чтобы играть и побеждать. Опыт важнее всего.- А какая у тебя была зарплата тогда в УГМК? — Давай скажу так: 80 тысяч долларов — это средняя зарплата игрока за сезон в команде премьер-лиги. Больше не могу ничего сказать.

Полностью интервью Евгении Беляковой читайте на сайте «СЭ».

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Баскетбол
Евгения Белякова
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