Баскетболистка сборной Белоруссии Анастасия Веремеенко поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Движение вверх». В картине речь идет о победе сборной СССР по баскетболу над командой США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

— Каждый, кто начинал заниматься баскетболом в СССР, знал о том знаменитом финале олимпийского турнира в Мюнхене, — цитирует Веремеенко «Прессбол». - На нем выросли поколения игроков, и я не исключение. И когда я за год-полтора до премьеры узнала, что такой фильм делается, то ждала его с нетерпением. Была уверена, что буду сидеть в зрительском кресле и смотреть не отрываясь. Сопереживать, плакать, не знаю, испытывать уйму эмоций.

А на деле получилось так, что я останавливала запись раз пять. По сути, просто заставила себя досмотреть фильм до конца. И вот села потом и подумала: «Зачем снимать такое?» Они просто сломали моё детское еще представление о том удивительном миге из далекого 1972 года.

Раздавили ногой, потоптались и ушли. Все игроки — спекулянты, на улице с какими-то черными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас — предатель, все хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Я понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени.