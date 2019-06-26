Беглова продолжит выступать за УГМК

Разыгрывающая сборной России Елена Беглова продлила контракт с УГМК. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. 31-летняя россиянка перешла в екатеринбургский клуб из оренбургской "Надежды" в июне 2017 года.
– Мы быстро договорились о продлении контракта, в клубе сказали, что довольны моей игрой и предложили новое соглашение на год, – цитируют "Известия" Беглову. – Я рада, что остаюсь в Екатеринбурге и буду дальше приносить пользу сильнейшему клубу Европы.
Дополнительная информация
https://iz.ru/891958/timur-ganeev/ostalas-v-igre-elena-beglova-prodolzhit-kareru-v-bk-ugmk
Загрузка...