Беглова продолжит выступать за УГМК

Разыгрывающая сборной России Елена Беглова продлила контракт с УГМК​. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. 31-летняя россиянка перешла в екатеринбургский клуб из оренбургской "Надежды" в июне 2017 года.

– Мы быстро договорились о продлении контракта, в клубе сказали, что довольны моей игрой и предложили новое соглашение на год, – цитируют "Известия" Беглову. – Я рада, что остаюсь в Екатеринбурге и буду дальше приносить пользу сильнейшему клубу Европы.