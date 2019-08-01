Базаревич пожелал Мозгову выздоровления

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал новость о том, что центровой Тимофей Мозгов пропустит чемпионат мира в Китае из-за травмы.

– Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей, – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. – К сожалению, все так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно еще минимум две-три недели. Это означает, что мы продолжим подготовку без Мозгова. Желаем ему скорейшего выздоровления.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.