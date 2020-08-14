Баскетбольный «Спартак» пропустит следующий сезон Суперлиги

Баскетбольный клуб «Спартак», выступавший в российской Суперлиге, в следующем сезоне не примет участие в турнире, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в Twitter.

«Из-за сложной экономической ситуации, вызванной мировой эпидемиологической обстановкой, БК «Спартак» вынужден пропустить ближайший сезон всех спортивных соревнований. Мы не прощаемся, а говорим: «До свиданья»!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2019/20 «Спартак» на момент остановки чемпионата из-за коронавируса занимал 15-е место из 16-и команд.