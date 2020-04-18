Баскетбольный ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за коронавируса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о финансовых потерях своего клуба из-за пандемии коронавируса.

— Этот сезон мы дотянем, и денег хватит, — цитирует РБК Ватутина. — Думаю, потери клуба в этом сезоне достигли 450 миллионов рублей, а что будет в следующем, предсказать почти невозможно. Вы сознаете, с какими сложностями столкнулся «Аэрофлот», и, конечно, я хочу быть оптимистом в части продолжения отношений с авиакомпанией. Но я всегда реалист и понимаю, что им это будет сложно сделать.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.