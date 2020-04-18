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Баскетбольный ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за коронавируса

08:27
ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за остановки сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за остановки сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о финансовых потерях своего клуба из-за пандемии коронавируса.

— Этот сезон мы дотянем, и денег хватит, — цитирует РБК Ватутина. — Думаю, потери клуба в этом сезоне достигли 450 миллионов рублей, а что будет в следующем, предсказать почти невозможно. Вы сознаете, с какими сложностями столкнулся «Аэрофлот», и, конечно, я хочу быть оптимистом в части продолжения отношений с авиакомпанией. Но я всегда реалист и понимаю, что им это будет сложно сделать.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e99fb569a79472297886709

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