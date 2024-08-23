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Сегодня, 10:02

Баскетбольная сборная Колумбии продолжит существовать после Кубка дружбы

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Колумбии Хорхе Баскес рассказал, что команда продолжит участвовать в различных турнирах.

«После Кубка дружбы мы продолжим выступать, участвовать в турнирах. Будем продолжать работать. Главная цель нашей команды — работать и развиваться», — приводит слова Баскеса ТАСС.

Баскетбольный мяч. Федерация баскетбола Колумбии не отправляла сборную страны в Россию на Кубок дружбы

В среду, 21 августа, колумбийцы с разгромным счетом уступили «Парме» (53:155), после чего в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли свою сборную на турнир в Россию.

Источник: ТАСС
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