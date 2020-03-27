Баскетболистки «Надежды» вышли из карантина после поездки во Францию

Баскетболистки «Надежды» вышли из карантина, на котором находились после возвращения из Франции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора клуба Олега Храмкина. Команда ушла на карантин после поездки на матч Евролиги против французского «Лиона». Все сдали тесты на коронавирус, у всех результат отрицательный.

— Сегодня команда вышла из карантина, мы провели собрание, — сказал Храмкин. — Но, к сожалению, запланированный сбор по физподготовке провести мы не сможем, так как все спортивные объекты закрыты из-за угрозы коронавируса. Поэтому все игроки разъедутся по домам, будут тренироваться самостоятельно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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