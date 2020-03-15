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Баскетболистки «Надежды» ушли на карантин после возвращения из Франции

11:48
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Баскетболистки оренбургской «Надежды» ушли на 14-дневный карантин после возвращения из Франции, где проводили матч четвертьфинала Евролиги с «Лионом», сообщает РИА «Новости».

— После возвращения из Франции вся команда по распоряжению главного санитарного врача Оренбургской области отправилась в 14-дневный карантин. Игроки проводят его в своих квартирах, — сказал директор клуба Олег Храмкин. — Все, кто ездил в Лион, сдали анализы, коронавирус ни у кого не обнаружен. Но мы с пониманием относимся к этим мерам. Игроки бодры и здоровы, тренируются самостоятельно в домашних условиях.

Соответственно, в этот период мы не можем проводить матчи, о чем уведомили Российскую федерацию баскетбола.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200315/1568621963.html

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