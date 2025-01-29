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29 января, 23:45

Баскетболистка УГМК Лисец рассказала о популярности Дончича в Словении

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровая БК УГМК и сборной Словении Ева Лисец в интервью «СЭ» отметила, что после победы мужской сборной на Евробаскете-2017 в стране случился бум баскетбола.

— Я вспоминаю 2017 год, когда всей страной мы смотрели за мужским Евробаскетом, где победила Словения, а наша команда заняла четвертое место. Можно ли сказать, что тот успех сделал баскетбол спортом № 1 в вашей стране?

— Не будем забывать, что баскетбол в Словении всегда был топ-3 или даже вторым видом спорта после футбола. Победа на ЧЕ-2017 и наличие Луки Дончича привлекли еще больше фанатов. И, конечно, добавили престижа словенскому баскетболу. Точно скажу, что количество детей, занимающихся баскетболом, стало значительно больше.

— Дончич для Словении — супергерой?

— Он точно входит в число самых известных и уважаемых словенцев.

— Словенский принадлежит к славянской группе языков, но все-таки заметно отличается. Как ваши познания в русском?

— Все лучше и лучше. Я могу коммуницировать с окружающими меня людьми. Например, когда иду в ресторан. Понятно, что это не беглый разговор. Беру уроки русского.

— Скажите, пожалуйста, что-нибудь на русском.

— Я не знаю... я могу много сказать, и не только о баскетболе (без запинки сказала по-русски баскетболистка).

Ева Лисец. «Люблю борщ, но с сырниками ничто не сравнится». Звезда сборной Словении — о Дончиче, Косу и уровне премьер-лиги

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