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Баскетболистка Клюндикова: «Надеюсь, УГМК не остановится на завоевании Суперкубка России»

Руслан Минаев
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Игрок УГМК Мария Клюндикова надеется, что Суперкубок России будет не единственным трофеем для клуба в этом сезоне.

«Я очень рада, что наши девчонки победили. К сожалению, не смогла присутствовать на самом матче по причинам, которые были озвучены ранее. Перед началом встречи очень переживала, потому что в Самаре у нас был очень сложный поединок, и мы еле-еле выиграли.

Мы завоевали первый трофей в сезоне, надеюсь, что на этом не остановимся. Жду не дождусь, когда сама вернусь на паркет», — цитирует Клюндикову ТАСС.

В среду в Сыктывкаре состоялся матч за Суперкубок России среди женщин. Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 73:69.

Источник: ТАСС
БК УГМК
Мария Вадеева
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