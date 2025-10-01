Баскетбол
Сегодня, 12:00

Баскетболистка Савукова высоко оценила уровень премьер-лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник МБА-МГУСиТ и сборной России Юлия Савукова в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, как можно бороться с УГМК в премьер-лиге.

— Как тебе прошедший сезон премьер-лиги? Довольна ли результатами команды и своим выступлением?

— Очень хорошо сложился первый сезон в премьер-лиге. Я получила довольно много игровой практики, но из-за неопытности совершала довольно глупые ошибки. Со временем их становилось чуть-чуть поменьше. Несомненно, занять третье место в чемпионате и Кубке России — это очень хорошие результаты, особенно если учесть, что у нас молодой состав относительно других команд.

— Как можно побороть УГМК в премьер-лиге?

— Довольно тяжелый вопрос, ведь у УГМК очень укомплектованный состав, на каждую позицию есть сильная замена, и играют люди с огромным опытом. Думаю, нужно не давать им чувствовать легкость в нападении и, если что-то не получается, не начинать делать то, что никогда не делал. На словах намного легче, чем в самой игре.

Юлия Савукова.«Игры сборной показали, что мы очень хорошо выглядим на фоне топов». Интервью надежды нашего баскетбола

— Как в целом оценишь уровень премьер-лиги?

— На данный момент уровень в целом высокий, хоть мы и не можем играть за пределами страны. Но игры сборной показали, что мы очень хорошо выглядим на фоне сильных сборных (в победном матче со Словенией Савукова набрала 16 очков и 5 передач. — Прим. «СЭ»).

— На кого равняешься в российском баскетболе?

— У каждого свой путь, и стараться равняться на кого-то мне не особо нравится, но всегда есть игроки, за которыми хочется наблюдать, смотреть, как они принимают решения в определенных ситуациях. И вот один из таких примеров — Маша Крымова.

