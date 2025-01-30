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Сегодня, 20:45

Евгения Фролкина: «Молодежь МБА не испугалась УГМК»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Евгения Фролкина, с 14 очками ставшая лучшим снайпером московского МБА-МГУСиТ в полуфинале Кубка России против УГМК (59:65), отметила, что команда выполнила установку тренерского штаба и выразила мнение, что команда готова сражаться за третье место.

«Перед игрой нам велели бороться до конца, не отступать ни в коем случае — думаю, мы смогли и наш тренер доволен, — сказала Фролкина. — Конечно, чуть-чуть не хватило тех девчонок, которые сейчас травмированы. Но мы все равно молодцы. Готовы побороться за третье место. Отмечу нашу молодежь — все вышли, как будто уже матерые игроки, ничего не боялись. Когда мы проводили здесь матч премьер-лиги, замечала у них какую-то робость. Но сейчас все вышли и показали агрессию. Мы с сестрой (Ольга, игрок курского «Динамо», — Прим. «СЭ») провели сегодня два матча подряд, и это было настоящее испытание для нашей мамы, которая приехала нас поддержать. Наверное, сегодня будет засыпать с корвалолом (смеется). Пойду, узнаю, как у нее дела».

В матче за третье место МБА-МГУСиТ в субботу сыграет с «Никой-Лузалес» из Сыктывкара, уступившей «Динамо».

БК УГМК
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