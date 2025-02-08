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8 февраля 2025, 16:45

Мария Крымова: «Мой любимый игрок в Европе — Майк Джеймс»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Лидер Премьер-лиги по результативным передачам Мария Крымова в интервью «СЭ» назвала свою ролевую модель в европейском баскетболе.

 — Кто из мужского баскетбола в Европе нравится?

— Ха, сейчас скажу, но ответ может не понравиться. Это Майк Джеймс.

 — Слушай, вы между собой очень похожи.

 — Он первый номер, организует всю атаку и сам вообще решает. И очень хорошо. Мне нравится, когда он бросает, делая кучу сайдстепов и степбэков. У него какие-то вообще нереальные остановки. Это вообще выглядит очень круто, еще в таком высочайшем прыжке.

Разыгрывающая МБА-МГУСиТ Мария Крымова занимает второе место по результативности (13,8 очка в среднем за игру) и лидирует по количеству передач (4,5 передачи в среднем за игру) в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Мария Крымова.«На прозвище Крым всегда отвечаю «наш», хотя ни разу не была там». Интервью разыгрывающей сборной России
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Баскетбол
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