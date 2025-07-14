Баскетболистка Астахова рассказала, что ее отпуск длился всего три дня

Форвард сборной России Елизавета Астахова в интервью «СЭ» рассказала о матчах со сборной Словении и Венгрии, которые состоялись этим летом.

— У вас было очень насыщенное лето. Сначала национальная сборная, потом U-20. Плюс оформление документов. Успели хотя бы немного отдохнуть?

— Было три дня. Отдыхали с родителями в Турции. Маловато, но спасибо, что есть и это. Время, проведенное в сборных, было очень увлекательным, поэтому никаких проблем.

— Здорово было сыграть против оптимального состава сборной Словении?

— Да, конечно. Это были мои первые международные игры за национальную сборную. Было немного волнительно, но интерес быстро перебил это чувство. У Словении очень сильная сборная, что они и доказали на Евробаскете (обыграли Сербию, но уступили Литве и Италии. — Прим. «СЭ»). Так что я очень благодарна руководству РФБ, что им удалось найти нам такого оппонента в текущей ситуации. Надеюсь, дальше будет еще больше таких игр.

— В первом матче со Словенией вы набрали девять очков и стали второй по результативности в нашей команде. Хороший перформанс?

— Соглашусь, наверное, неплохо получилось проявить себя.

— А вот с молодежной сборной Венгрии игры у нас совсем не получились. В чем причина двух разгромов?

— Они действительно очень сильные. Мы не были готовы к такому ритму игры, но это будет хороший урок. Чем больше мы практикуемся и получаем международный опыт, тем сильнее становимся. С такими соперниками надо играть как можно чаще. Я уверена, что если мы сыграем через год, то результат будет другим.