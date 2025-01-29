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Лисец — о решении продолжить карьеру в России: «Никакого давления или осуждения в Словении не было»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Ева Лисец.
Фото БК УГМК

Центровая БК УГМК и сборной Словении Ева Лисец в интервью «СЭ» рассказала, что ее родители больше не беспокоятся за безопасность дочери в России.

— УГМК — третья команда, за которую вы выступаете в России. Кияра Линскенс также, можно сказать, долгожитель в российском баскетболе. Она сказала, что никакого давления со стороны ей не приходилось испытывать. Были ли у вас сложности с этим аспектом?

— Люди часто меня спрашивали меня: «Почему ты играешь в России?» Но не более того. Никакого давления или осуждения не было. Изначально моя семья переживала в плане безопасности: «Ты должна уехать, не надо там оставаться». Однако мне удалось объяснить им, что в России безопасно. Затем они сами в этом убедились, погостив у меня. После этого подобных вопросов не возникало. Ко мне даже друзья приезжали в этом сезоне.

— Как насчет русской кухни? Есть ли предпочтения?

— Конечно, я люблю борщ. Но с сырниками ничто не может сравниться! Просто обожаю их!

— А вы любите готовить?

— Я — готовить? Я ненавижу готовить! Это была моя боязнь, когда я ехала играть в Россию. Мне казалось, что с этим будут проблемы. В Италии, например, в ресторанах еда была великолепной. По приезде в Россию я поняла, что все опасения были напрасны. В ресторанах потрясающая еда!

Ева Лисец. «Люблю борщ, но с сырниками ничто не сравнится». Звезда сборной Словении — о Дончиче, Косу и уровне премьер-лиги

БК УГМК
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