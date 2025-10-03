Баскетболист Петраков — об анаболиках: «Увлекся штангой, подсел на неробол. Врач сказала: «В 30 лет будешь импотентом»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в юности принимал анаболики.

— Никаких анаболиков в вашей жизни не было?

— Были. Раньше ведь не существовало допинг-контроля. Когда еще в Киргизии увлекся штангой, подсел на неробол. Покупал в аптеке. Мышечная масса уменьшалась. А сила росла.

— Кто-то вам посоветовал?

— Сам додумался. Сосед был культурист, выписывал польский журнал «Спорт для всех», где эти рецепты печатались. Предупреждал: «Только не перебарщивай. Одна таблеточка перед едой — и дело пойдет».

— Вскоре поняли — что-то здесь не так?

— Когда занимаешься физкультурой, тут же поднимается половой фон. Тестостерон растет. Сделал усилие там — выросло и здесь. Это закон! А что такое анаболики? Они все полезные вещества перекачивают с гормонального фона на физический.

— Проще говоря, настигла половая слабость?

— Да. У нас в институте врачебный контроль вела толковая женщина. Сразу поняла, в чем дело: «Витя, прекращай. В 30 лет будешь импотентом».

— Сами этого не понимали?

— Откуда? В голове одно: присесть 200, от груди толкнуть 140. Цель заслоняла все! Нарисовал в уме цифры — и иду к ним. Меня вызвали в молодежную сборную. Значит, скоро окажусь в ЦСКА. А я от груди лишь 90 жму, приседаю со штангой 140. Кому я там нужен?