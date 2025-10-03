«Прижал его к стене, уже кулак занес». Баскетболист Петраков рассказал, как чуть не избил знаменитого тренера Кондрашина

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал о конфликте со знаменитым тренером Владимиром Кондрашиным.

— Маршал Гречко прислал телеграмму: «Забрать Петракова в Москву». Приезжает за мной патруль на мотоцикле. Сажают в люльку, доставляют в военкомат: «Или в ЦСКА, или три года за дезертирство. Потом все равно отслужишь». Я, конечно, в Москву.

— Кондрашин обиделся?

— А вот слушайте. Начинаются игры. Гомельский говорит: «Пиши заявление на лейтенанта». А офицерское звание — это уже все. Ты на 25 лет в армии. Два года в Ленинграде меня подождали бы.

— А так — шансов нет?

— Да. Кондрашин узнал, разозлился. С того момента он и Храповицкий каждую игру ходили за мной вдоль боковой. Я бегу в отрыв — они рядом шипят: «Ты мудак, дурак, подлец...» Я промажу — тут же голос Кондрашина: «Ну ты и говно!» Ладно Храповицкий, чмо какое-то. Но Кондрашин — взрослый человек, тренер сборной СССР!

— Невероятно.

— Однажды игра закончилась, я их ухватил двоих, прислонил к стенке: «Сейчас обоим морду разобью!» Кондрашин заголосил: «Да ты закончишь с баскетболом, никогда больше на площадку не выйдешь! Пока я тренер сборной, тебя в ней не будет!» Бить не стал. Отпустил. Чудом удержался, честно скажу. Бог отвел.

— Были близки?

— Совсем рядом. Уф! Башку бы расколотил!

— Лоб о лоб?

— Нет, хотел Кондрашина о стенку. Уже прижал, кулак занес. Никто не видел, я в углу их поймал. То ли в Каунасе, то ли в Вильнюсе. Тогда была туровая система. Команды собирались в одном городе и играли несколько дней.

— Кондрашин вас так и не простил?

— Не простил. Несколько лет подряд я делал больше всех подборов в чемпионате. Но в сборной при Кондрашине не появился ни разу. Он сдержал обещание.