Баскетболист Петраков заявил об инфаркте после новости о нетрадиционных отношениях его дочери

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о личной жизни дочери Анны.

— Анна, ваша младшая дочь, — известная баскетболистка, с УГМК выигрывала чемпионат России и Евролигу. Как вам, полковнику, преподнесла свою историю брака с Кэндис Паркер — которая, извиняемся, тоже женщина (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»)?

— Ой, это вообще... Аня — чудесная девушка. Умная, красивая, чуткая. Поверьте, во всех отношениях — с приставкой «супер». Шесть лет в гражданском браке жила.

— С баскетболистом Никитой Курбановым.

— Да. Шесть лет коту под хвост. Я периодически спрашивал: «Ань, когда свадьба-то?» В ответ: «Понятия не имею. Живем и живем». Я понимал: как-то не по-людски. Но влезать в их дела не хотел. А оказалось, этот Никита даже мысли не допускал о женитьбе. Не буду озвучивать, что дочь говорила про него. Просто в какой-то момент сломалась. Разочаровалась в мужиках настолько, что дала зарок — все, никаких романов. А в 2015-м, после сезона в московском «Динамо», перешла в УГМК.

— Там же играла Паркер, звезда WNBA, двукратная олимпийская чемпионка.

— Да. Сдружились. У Кэндис тогда был муж — Шелдон Уильямс, поигравший в НБА. Восемь лет в браке, дочка Лейла... Я не знаю, что он за человек, но время спустя Паркер сказала приблизительно то же самое: «Мужчины меня разочаровали. Больше на них не посмотрю». Наверное, на этой почве с Анькой и сошлись. Вы наверняка в курсе — в WNBA полно спортсменок с нетрадиционной ориентацией. Почему многие баскетболистки из России и Европы туда не рвутся?

— Как раз из-за этого?

— Конечно! Но Аня... Честно, я не в силах понять, как можно красивую, добрую, отзывчивую девчонку довести до такого состояния, чтобы она возненавидела мужчин. Когда призналась, что с Кэндис все серьезно и по-другому никак, у меня случился инфаркт.

— Даже так?

— Я жутко переживал! Потом посидел подумал, с женой поговорил. Можем мы что-то изменить, влезть им в черепную коробку, перенастроить извилины? Нет. Я все эти вещи не одобряю. Но дочь сделала выбор. Ее право. Главное — она счастлива, родила двух замечательных пацанов.