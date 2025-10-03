Баскетбол
Сегодня, 15:30

Баскетболист Петраков назвал героя легендарного финала Олимпиады-1972 Белова гнилым парнем

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Белов.
Фото «СЭ»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал о легендарном Александре Белове.

— Сгорел Александр за какие-то месяцы. Видели его больным?

— Да, он пришел к нам в раздевалку ЦСКА. Худющий, прямо восковой. Кожа прозрачная. Никто не представлял, что с ним. Никаких КТ еще не было. Понимали: болеет — но думали, что-то излечимое. А у него рак сердечной сумки.

— Вдова Кондрашина рассказывала — пригласили на какую-то медицинскую конференцию. Вынесли на сцену тарелку со стеклянным колпаком. На ней огромное, просто бычье сердце недавно умершего Александра Белова.

— А почему оно такое раздутое? Потому что слабые кровеносные сосуды! Каждая перегрузка — они лопались, кровь стекала в сердечную сумку. Дошло до воспаления, которое переросло в саркому. Но с Беловым я не контачил. Хотел даже морду ему набить.

— За что?

— Гнилой парень. Что говорить — два класса образования! Его подобрали как высокого. Он не учился, только тренировался. Вот мы играем со «Спартаком» — Белов начинает подличать. То локтем двинет, то руками придержит. Сам ударит — тут же отскакивает, орет на весь «Юбилейный»: «А-а-а! Мама, он меня бьет!» Дословно! Зал свистит. На меня фол вешают.

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Белов является одним из самых титулованных игроков советского баскетбола. В составе сборной СССР он выигрывал золото Олимпиады-1972, трижды становился бронзовым призером Игр (1968, 1976, 1980), дважды побеждал на чемпионатах мира (1967 и 1974) и четыре раза становился чемпионом Европы (1967, 1969, 1971, 1979). Он умер 3 октября 2013 года.

Виктор Петраков
Сергей Белов
