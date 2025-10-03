«Очень слабый тренер». Баскетболист Петраков критически отозвался о легендарном Гомельском

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легендарном тренере Александре Гомельском.

— Жармухамедов говорил в интервью: «Гомельский был слабым тренером».

— Очень слабым! Вот вам история — в игре всем руководил Белов. Что-то не получается, не работает план Гомельского. Допустим, Паулаускас рвет нас «один в один». Серега сразу: «Ребята, в зонку! Подстраховываем!» Встаем в зону — а Гомельский этого не замечает! Орет на того, кому поручил держать Модю: «Ты чего упускаешь?!»

— Странно.

— Да-да, не видит, что на Паулаускаса уже выходит не тот, кому поручали, а висят трое. С зонной-то защитой это проще.

— Как такое можно не увидеть со скамейки?

— А вот представьте себе — не видит...

— В чем тогда сила тренера Гомельского?

— Это великий менеджер. Умел нащупать и надавить на самые глубинные чувства. Так скажет перед игрой, что меня трясет. Пусть покалечат, пусть умру от перегрузки — но выиграю!

— Настолько тонкий психолог?

— Я сильнее не встречал.

— В чисто тренерских моментах сравнивать с Кондрашиным трудно?

— Невозможно. Кондрашин как тренер на голову выше!

— А с примером?

— Кондрашин великолепно ставил защиту — а Гомельский не ставил вовсе. Кричит: «Держи!» — и точка. А как держи? Там же микроскопические нюансы в подстраховке!

— Кондрашин это все чувствовал блестяще?

— Вы не представляете как. Вот завоевала его команда в Мюнхене олимпийское золото. Приезжают наши из сборной. За полтора месяца до этого я в проходе обыгрывал Жара как стоячего. Возвращается от Кондрашина — уже хрен обойдешь. Как и остальных.

— Так натаскал?

— Да! Нюансы перемещения, подстраховка — все это кондрашинское...