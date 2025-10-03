Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 00:00

«Очень слабый тренер». Баскетболист Петраков критически отозвался о легендарном Гомельском

Баскетболист Петраков критически отозвался о тренере Гомельском
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Гомельский.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легендарном тренере Александре Гомельском.

— Жармухамедов говорил в интервью: «Гомельский был слабым тренером».

— Очень слабым! Вот вам история — в игре всем руководил Белов. Что-то не получается, не работает план Гомельского. Допустим, Паулаускас рвет нас «один в один». Серега сразу: «Ребята, в зонку! Подстраховываем!» Встаем в зону — а Гомельский этого не замечает! Орет на того, кому поручил держать Модю: «Ты чего упускаешь?!»

— Странно.

— Да-да, не видит, что на Паулаускаса уже выходит не тот, кому поручали, а висят трое. С зонной-то защитой это проще.

— Как такое можно не увидеть со скамейки?

— А вот представьте себе — не видит...

— В чем тогда сила тренера Гомельского?

— Это великий менеджер. Умел нащупать и надавить на самые глубинные чувства. Так скажет перед игрой, что меня трясет. Пусть покалечат, пусть умру от перегрузки — но выиграю!

— Настолько тонкий психолог?

— Я сильнее не встречал.

— В чисто тренерских моментах сравнивать с Кондрашиным трудно?

— Невозможно. Кондрашин как тренер на голову выше!

— А с примером?

— Кондрашин великолепно ставил защиту — а Гомельский не ставил вовсе. Кричит: «Держи!» — и точка. А как держи? Там же микроскопические нюансы в подстраховке!

— Кондрашин это все чувствовал блестяще?

— Вы не представляете как. Вот завоевала его команда в Мюнхене олимпийское золото. Приезжают наши из сборной. За полтора месяца до этого я в проходе обыгрывал Жара как стоячего. Возвращается от Кондрашина — уже хрен обойдешь. Как и остальных.

— Так натаскал?

— Да! Нюансы перемещения, подстраховка — все это кондрашинское...

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК ЦСКА
Сборная России по баскетболу
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Менеджером, да. Потому и жил миллионером, а Кондрашин помер в нищете.

    03.10.2025

    • Татьяну Овечкину наградили почетным знаком за развитие олимпийского движения в России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости