«Автодор» отреагировал на слова защитника «Химок» Дайриса Бертанса. Он заявил, что в саратовской раздевалке воняет так, будто там с неделю кто-то умер.

— Как мы узнали, это был запах из его рта, — отмечено в Twitter саратовского клуба.

As we found out, it was just a smell from his mouth ? @DairisBertans https://t.co/qgtVqxQpyG