Дзюба: «Медиабаскет повеселее медиафутбола, прикольнее. Много развлечений, шоу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от посещения шестого сезона Лига Ставок Media Basket.

«Идет шестой сезон. Поймал себя на мысли, почему меня здесь не было пять сезонов до этого. Прикольно и забавно! Медиабаскет или медиафутбол? Каждому свое, тут чуть повеселее, такой формат. Много развлечений, шоу, танцев. Это прикольнее», — сказал Дзюба «СЭ».

Шестой сезон медиабаскетбола начался 4 октября во Дворце бокса в «Лужниках».

Финал турнира состоится 21 ноября на ЦСКА «Арене».