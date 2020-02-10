Антипов, Астапкович и Стребков вызваны в сборную России

Три игрока «Нижнего Новгорода» пополнили список кандидатов в сборную России на участие в февральских матчах с Италией и Северной Македонией, сообщает официальный сайт РФБ.

Три защитника национальной команды — Алексей Швед, Вячеслав Зайцев и Дмитрий Хвостов — не смогут помочь сборной в двух стартовых играх квалификации Евробаскета-2021. По решению тренерского штаба на сбор перед матчами с Италией (20 февраля, Неаполь) и Северной Македонией (23 февраля, Пермь) дополнительно вызваны три игрока. Все они представляют «Нижний Новгород»: это защитник Иван Стребков, форварды Павел Антипов и Антон Астапкович.

Таким образом, актуальный список из 24 кандидатов на участие в февральском сборе выглядит следующим образом:

Защитники: Евгений Бабурин, Максим Григорьев, Денис Захаров, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Григорий Мотовилов, Андрей Сопин, Иван Стребков, Виталий Фридзон;

Форварды: Павел Антипов, Семен Антонов, Антон Астапкович, Никита Балашов, Евгений Валиев, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Станислав Ильницкий, Сергей Карасев, Никита Михайловский, Владислав Трушкин;

Центровые: Джоэл Боломбой, Артем Забелин, Владимир Ивлев, Артем Клименко.

Напомним, что в Новогорске главная команда страны соберется вечером 16 февраля — сразу после Матча звезд Единой лиги ВТБ, а на следующий день приступит к тренировкам. 19 февраля сборная отправится в Неаполь, где 20-го сыграет с Италией. А уже утром 21-го российские баскетболисты прибудут в Пермь и продолжат подготовку к домашней встрече с македонцами.