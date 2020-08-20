Андрей Кириленко: «Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе»

Президент РФБ Андрей Кириленко, который был переизбран на свой пост, заявил, что продолжит вести систематическую работу по решению проблем организации.

— Благодарю регионы за поддержку. Очень важно, что большинство верит в путь, который мы избрали четыре года назад, — цитирует Кириленко ТАСС. — Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Нужна целенаправленная, систематическая работа, над каждым направлением.

Работы много, много планов. Наконец начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Года три назад за нами тянулся шлейф скандалов, но теперь я рад, что этого нет и к нам приходят люди с контрактами.

Очевидно, что проблем много, но мы двигаемся системно. У нас не появится россыпь атлетов вдруг, которые будут выигрывать Олимпийские игры. Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом.