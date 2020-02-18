Андрей Кириленко: лучший россиянин в НБА и MVP золотого Евробаскета

Сегодня свой 39-й день рождения празднует президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Экс-форвард ЦСКА, «Юты» и сборной России является самым успешным баскетболистом в современной истории России.

В составе сборной России Кириленко выиграл чемпионат Европы 2007 года, а также стал самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира. Также, на его счету бронза на чемпионате Европы-2011 и на Олимпиаде-2012.

Кириленко провел в НБА 13 сезонов (10 из них — в «Юте», 1 — в «Миннесоте» и 2 — в «Бруклине»), на его счету 852 матча в лиге с показателями в 11,8 очка, 5,5 подбора и 2,7 ассиста в среднем за игру. Также, он попадал в первую сборную всех звезд защиты НБА (2006) и дважды был включен во вторую сборную всех звезд защиты лиги (2004,2005). В 2004 году Кириленко стал участником Матча всех звезд НБА.

В составе ЦСКА Кириленко трижды становился чемпионом России (1999, 2000, 2012) и дважды выигрывал Лигу ВТБ (2012, 2015). Он завершил карьеру после сезона-2014/15, а в августе 2015 года стал президентом Российской федерации футбола.