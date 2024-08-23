Андрей Кириленко: «С Колумбией случился прокол, но мы не хотели никого надуть»

Руководитель РФБ Андрей Кириленко прокомментировал перемены в расписании последнего дня Кубка дружбы в Перми и шумиху вокруг представителей Колумбии на турнире.

«Мы посмотрели и решили, что в плане спортивной составляющей самый большой накал борьбы у сборной России был именно в матче с хозяевами, — отметил Кириленко. — Поэтому снова ждем классную игру и продолжение соперничества, начатого в четверг. В «Парме» играют парни, которые могли быть и в обойме сборной — Самсон Руженцев, Тимофей Якушин, Стас Ильницкий и другие. Что касается Колумбии — прежде всего, спасибо прессе за внимание, потому что за последние два дня о баскетболе написали столько, сколько не писали за несколько лет. Хотя за время моей работы в федерации мы построили кучу площадок, запускали разные социальные проекты и так далее. А если серьезно, то это, конечно, серьезное разочарование, прежде всего для нас. Да, команда не смогла соответствовать уровню турнира. Но мы уж точно не хотели кого-то надуть, привезти команду и обыграть ее с разницей в 100 очков. Никакого смысла в таких матчах нет. Поэтому мы после первого тура постарались сделать все возможное, чтобы обеспечить спортивную борьбу. Спасибо пермскому клубу, который дал для спарринга молодежный состав. Для нас же это, если в двух словах, форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое. На будущее мы этот случай, конечно, учтем и будем обращать внимание на вещи, о которых раньше и подумать не могли».

Напомним, что представители Колумбии в первом туре проиграли «Парме» с разницей более чем в 100 очков, после чего в расписание турнира внесли изменения. В заключительный день сборная России сыграет с пермским клубом, который она уже побеждала со счетом 86:76.