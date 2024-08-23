Кириленко: «Нам сейчас важно играть с соперниками с разных континентов»

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил итоги сложной победы национальной команды над сборной Венесуэлы (68:63) в третьем туре Кубка дружбы в Перми и сказал, что РФБ продолжит поиск соперников для товарищеских матчей.

«Такая борьба — именно то, что мы и хотели увидеть на этом Кубке дружбы, посмотреть наш ближайший резерв с прицелом на ближайшие пять-шесть лет, — сказал журналистам Кириленко. — Понять, как себя поведут эти игроки, когда им будут наступать на пятки соперники. Текущие условия вы прекрасно знаете, нам нужно смотреть вперед. Поэтому я благодарен сборной Венесуэлы, они боролись до последнего, Маррера классную концовку выдал и заставил всех понервничать. Но наши ребята молодцы. Конечно, если бы мы сейчас проводили официальные встречи, то половины этих баскетболистов в составе не было. На их месте играли бы более опытные, которых мы не видим смысла привлекать в нынешней обстановке. А пока у нас дебютируют Лев Свинин, Илья Ермаков, Глеб Фирсов, Клим Адайкин, Михаил Дулкай. Для них это аванс, возможность почувствовать атмосферу сборной и понять, с какими требованиями придется столкнуться в будущем.

Команда пока еще нащупывает свою игру, сложно понять, какое у нее лицо, когда нет официальных соревнований. И для нас сейчас очень важно проводить международные встречи с соперниками с разных континентов. Я уже говорил, что Венесуэла — отличный соперник, у нее совсем другой стиль, нежели у европейцев. Мы продолжим работу по поиску тех, кто готов с нами проводить спарринги».

Напомним, что помимо двух побед над Венесуэлой сборная России в Перми также обыграла местную «Парму» — 84:76.