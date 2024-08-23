Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 23:40

Кириленко: «Нам сейчас важно играть с соперниками с разных континентов»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил итоги сложной победы национальной команды над сборной Венесуэлы (68:63) в третьем туре Кубка дружбы в Перми и сказал, что РФБ продолжит поиск соперников для товарищеских матчей.

«Такая борьба — именно то, что мы и хотели увидеть на этом Кубке дружбы, посмотреть наш ближайший резерв с прицелом на ближайшие пять-шесть лет, — сказал журналистам Кириленко. — Понять, как себя поведут эти игроки, когда им будут наступать на пятки соперники. Текущие условия вы прекрасно знаете, нам нужно смотреть вперед. Поэтому я благодарен сборной Венесуэлы, они боролись до последнего, Маррера классную концовку выдал и заставил всех понервничать. Но наши ребята молодцы. Конечно, если бы мы сейчас проводили официальные встречи, то половины этих баскетболистов в составе не было. На их месте играли бы более опытные, которых мы не видим смысла привлекать в нынешней обстановке. А пока у нас дебютируют Лев Свинин, Илья Ермаков, Глеб Фирсов, Клим Адайкин, Михаил Дулкай. Для них это аванс, возможность почувствовать атмосферу сборной и понять, с какими требованиями придется столкнуться в будущем.

Команда пока еще нащупывает свою игру, сложно понять, какое у нее лицо, когда нет официальных соревнований. И для нас сейчас очень важно проводить международные встречи с соперниками с разных континентов. Я уже говорил, что Венесуэла — отличный соперник, у нее совсем другой стиль, нежели у европейцев. Мы продолжим работу по поиску тех, кто готов с нами проводить спарринги».

Напомним, что помимо двух побед над Венесуэлой сборная России в Перми также обыграла местную «Парму» — 84:76.

Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по баскетболу одержала третью победу на Кубке дружбы

Гомельский считает, что турнир в Перми необходим в нынешних условиях
Новости
RSS RSS
Все новости