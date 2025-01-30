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Сегодня, 17:14

Анастасия Логунова: «Сыграли хорошо, если не считать последнюю четверть»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Капитан сыктывкарской «Ники-Лузалес» Анастасия Логунова, набравшая 18 очков в проигранном полуфинале Кубка России с курским «Динамо» (59:69), отметила, что команде не хватило сил на концовку встречи.

«Тяжелая, напряженная игра, которую мы провели достаточно хорошо, если не считать последней четверти, — сказала Логунова. — Думаю, нам просто не хватило сил, ведь у нас сейчас много травмированных. Поэтому в конце были и обидные промахи, и в защите не успевали помогать друг другу. И, конечно, много сил отняла погоня. Отыграть «-16» мы сумели, а передавить соперника после этого и выйти вперед — уже нет».

В матче за третье место «Ника-Лузалес» 1 февраля встретится с проигравшим в матче УГМК — МБА-МГУСиТ.

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