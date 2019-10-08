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Александр Ковалев возглавил женскую сборную России

14:28
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Главным тренером женской сборной России по баскетболу назначен Александр Ковалев, сообщает ТАСС.

Сообщается, что кандидатуру Ковалева утвердил Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ). Ранее 50-летнего специалиста предложил назначить тренерский совет.

До этого сборную России тренировал немец Олаф Ланге. Под его руководством заняла восьмое место на чемпионате Европы и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Ланге работал с командой с 2017 года, контракт с ним не был продлен.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6974810

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