Александр Ковалев возглавил женскую сборную России
14:28
Главным тренером женской сборной России по баскетболу назначен Александр Ковалев, сообщает ТАСС.
Сообщается, что кандидатуру Ковалева утвердил Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ). Ранее 50-летнего специалиста предложил назначить тренерский совет.
До этого сборную России тренировал немец Олаф Ланге. Под его руководством заняла восьмое место на чемпионате Европы и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Ланге работал с командой с 2017 года, контракт с ним не был продлен.
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