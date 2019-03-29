Алан Макиев: "Хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФБ"

Бывший центровой ЦСКА Алан Макиев признался, что в будущем планирует побороться за пост президента российской федерации баскетбола. Тем не менее, он доволен работой нынешнего руководителя организации Андрея Кириленко, хотя есть и недочеты.

– После окончания карьеры вы хотели бы как-то решить те проблемы, о которых говорите?

– Да, и я бы хотел начать с самого низа, посмотреть, как там это всё крутится. Пойти работать в Федерацию баскетбола Северной Осетии, набраться опыта, попытаться что-то изменить на местном уровне. Если говорить о глобальных целях, то в будущем я хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФБ.

– Нынешний президент РФБ Андрей Кириленко на своем месте?

– За три с половиной года его работы видны изменения в лучшую сторону. Мне нравится, как он развивает турниры "три на три", какие условия созданы для сборных. Не только национальной, но и юношеских. Есть, конечно, и недочеты. Меня беспокоит, что в РФБ совсем не занимаются популяризацией своих клубных турниров. Если сейчас выйти на улицу Москвы или Санкт-Петербурга и спросить прохожих про существование Суперлиги или женской Премьер-лиги, то десять из десяти скажут, что ничего о них не знают. И это печально.