«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с Российской федерацией баскетбола

Российская федерация баскетбола (РФБ) и «Аэрофлот» прекратили сотрудничество. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с Российским футбольным союзом (РФС).

— С нами «Аэрофлот» тоже закончил, хотя как бренд эта компания очень вяжется с баскетболом, — приводит ТАСС слова Кириленко. — Но сейчас для авиации тяжелое время, и мы будем справляться сами, ничего.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год. Стоимость текущего соглашения составляет 9 миллионов долларов. Компания оказывает москвичам услуги по чартерной перевозке.

«Аэрофлот» также является спонсором «Манчестер Юнайтед». Их контракт рассчитан до 2022 года.