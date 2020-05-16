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«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с Российской федерацией баскетбола

13:00
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Российская федерация баскетбола (РФБ) и «Аэрофлот» прекратили сотрудничество. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с Российским футбольным союзом (РФС).

— С нами «Аэрофлот» тоже закончил, хотя как бренд эта компания очень вяжется с баскетболом, — приводит ТАСС слова Кириленко. — Но сейчас для авиации тяжелое время, и мы будем справляться сами, ничего.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год. Стоимость текущего соглашения составляет 9 миллионов долларов. Компания оказывает москвичам услуги по чартерной перевозке.

«Аэрофлот» также является спонсором «Манчестер Юнайтед». Их контракт рассчитан до 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8489945

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