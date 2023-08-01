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Сегодня, 18:34

Адвокат — об избиении Шабалкина: «Наказание зависит от статьи, которую предъявят нападавшему»

Мария Гусева
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Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов прокомментировал избиение чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина.

«По факту нападения будут исследоваться физические повреждения, которые получил Шабалкин, для чего назначат медицинскую либо комплексную медицинскую экспертизу, — цитирует RT Захидова. — Потом обязательно установят квалификацию. Когда установят лицо, совершившее преступление, ему выберут меру пресечения: подписку о невыезде, домашний арест или же заключение под стражу. Скорее всего, речь пойдет о ст. 111 ч. 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальная санкция по ней — 12 лет лишения свободы. Но все зависит от мотивов преступления: признают ли вину нападавшего, последует ли с его стороны деятельное раскаяние, компенсирует ли он нанесенный ущерб».

Сегодня, 1 августа, стало известно, что баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой после избиения.

Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самару», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России Шабалкин выиграл чемпионат Европы-2007, а также завоевал бронзу Евробаскета-2011.

Источник: RT
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