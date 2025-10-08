Адвокат Касаткина рассказал о подробностях слушания дела баскетболиста в суде Парижа

Адвокат арестованного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело рассказал «СЭ» о прошедшем заседании по делу игрока.

«Сегодня состоялось заседание следственной палаты по делу о запросе США об экстрадиции Даниила Касаткина. В первую очередь мы ходатайствовали о немедленном освобождении Даниила в связи с неполнотой запроса США об экстрадиции из-за отсутствия перевода на французский язык свидетельства подлинности запроса об экстрадиции. Статья 12 Конвенции об экстрадиции требует перевода на французский язык всех документов, составляющих запрос об экстрадиции, однако Следственная палата считает, что Конвенция не обязывает предоставлять такой перевод в качестве полноты документов дела об экстрадиции. Она отказывается освободить Даниила Касаткина на этом основании», — сказал Бело «СЭ».

Адвокат Касаткина также отметил, что был обсужден вопрос экстрадиции.

«Затем мы обсудили суть запроса об экстрадиции, который оспариваем, поскольку считаем, что нет достаточных доказательств причастности Даниила Касаткина к фактам, лежащим в основе запроса об экстрадиции со стороны США. Решение Следственной палаты будет вынесено 29 октября», — добавил Бело.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. В США ему грозит до пяти лет заключения по первой статье и до 20 лет — по второй. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.