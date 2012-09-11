Андрей Коновалов: "Подвела реализация моментов"

Главный тренер "Енисея" Андрей Коновалов после ничьей в товарищеском матче с "Цедевитой" (63:63) посетовал на провал в третьей четверти. По его словам, команде пока не удается проводить всю игру на высоком уровне.

- Наша игра состояла из начала матча и конца, когда сделали камбэк, - цитирует официальный сайт клуба Коновалова. - Третья четверть получилась провальной: сбились на индивидуальные действия, сломали рисунок игры, поэтому занервничали сначала в нападении, а потом и в защите. К тому же подвела реализация своих моментов. Мы шли внутрь, мазали из-под кольца, а они при переходе смогли забить легкие мячи. В конце игры мы вернулись к агрессивной обороне, удался прессинг, что помогло отыграть отставание. Учитывая состояние команд, при равенстве счета с тренером соперника приняли решение не играть овертайм. Доволен, что еще один первый номер теперь в строю. Когда Даудэлл вышел первый раз, то ускорил темп игры, команда прибавила и смогли еще больше оторваться в счете. Но пока его формы не хватает на весь матч.