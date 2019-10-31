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18-летний центровой ЦСКА уедет в США

16:37

18-летний центровой «ЦСКА-Юниора» Владислав Голдин принял решение получить образование в одном из ведущих американских колледжей, сообщает официальный сайт московской команды.

Начавшийся учебный год Голдин проведет в «Патнэм Сайнс» — подготовительной школе в штате Коннектикут, известной своей баскетбольной программой. Команда «Патнэма» является действующим чемпионом Америки среди подготовительных школ и имеет в числе выпускников игроков НБА.

«Цель Голдина не столько заниматься тренировками, сколько повысить уровень знания языка и адаптироваться к американской системе образования, чтобы в следующем сезоне попробовать себя в первом дивизионе NCAA — интерес со стороны сильнейших университетов уже есть», — говорится в сообщении на сайте.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18307&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=vladislav-goldin-prodolzhit-basketbolnoe&utm_content=34304120

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