В чемпионате Филиппин американец попал с 8+ метров.

В воскресенье, 18 августа, разыгрывающий команды «Мералко Болтс» Крис Банчеро стал автором первого в истории четырехочкового броска. Американец установил это достижение в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) против «Магнолия Чикен Тимпладос Хотшотс». PBA является единственной лигой, установившей правило четырехочкового броска. Для того чтобы принести своей команде четыре очка, баскетболист должен реализовать бросок от линии, расположенной в 8,23 метра от кольца.

Известная фамилия

Напомним, что трехочковая линия в турнирах под эгидой ФИБА расположена на расстоянии 6,75 метра. В НБА — 7,24 (поэтому Стефен Карри почти не промахивался из-за дуги в полуфинале и финале Олимпиады-2024). На Филиппинах, где баскетбол является одним из самых популярных видов спорта (в прошлом году здесь проходил чемпионат мира с финалом в Маниле), решили пойти дальше. Не только почти на метр отодвинуть линию по сравнению с НБА, но и придумать правило четырехочкового броска.

То есть ты можешь забить обычный трехочковый с 6,75 метра, а можешь принести команде четыре очка, реализовав попытку с 8,23 метра. Эксперты неоднозначно восприняли это правило, однако ФИБА дала добро на эксперимент. И реализовать четырехочковый удалось в первом же матче с новым правилом. В матче открытия сезона на Кубке губернаторов на стадионе Araneta Coliseum с супердальней дистанции попал 35-летний Крис Банчеро. Он сделал это во второй четверти. Ранее свои четырехочковые попытки не попали его партнеры по команде Крис Ньюс и Си Джей Кансино.

Заслуженно, что в историю вошел именно Банчеро. Он давно играет на Филиппинах (и успел даже получить гражданство), а в прошлом сезоне наконец-то смог стать чемпионом страны. Ранее он трижды доходил до финала, и всякий раз его команды проигрывали решающую серию. В сезоне-2023/24 же его «Мералко» обыграла столичный «Сан-Мигель», а сам Крис был признан MVP плей-офф. К тому же Банчеро — знаменитая баскетбольная фамилия благодаря двоюродному брату Криса Паоло (оба выигрывали чемпионаты O'Dea High School). Он был выбран под первым номером драфта НБА-2022 «Орландо», стал новичком года (2023) и уже успел сыграть в Матче звезд и на чемпионате мира в составе сборной США.

Хотя на драфте Паоло выбирался как итальянец, но незадолго до ЧМ-2023 форвард отказался играть за сборную Италии, предпочтя ей США. Напомним, что год назад американцы остались без медалей ЧМ, уступив в полуфинале Германии, а в матче за бронзу — Канаде. Банчеро неплохо себя проявил, но в составе Dream Team на Игры-2024 не попал.

Фото Филиппинская баскетбольная ассоциация

Долгое принятие

Что касается отношения любителей баскетбола к четырехочковому броску, то мнения предсказуемо разделились. Одни считают, что этот элемент даст преимущество топ-шутерам (относительно «просто «трешечников»), как следствие — и командам, которые имеют таковых. Концовки изменятся, будет больше вариантов развития событий.

Также стоит понимать, что четырехочковый не самый легкий бросок, далеко не все игроки, даже признанные снайперы в НБА, способны забивать его с высоким процентом. А если четырехочковые будут реализовываться с небольшим процентом (условно, 10-12%), то, наверное, и не стоит тратить на такие атаки драгоценное владение. Команды будут пользоваться таким вариантом в крайних случаях. Хотя для того же Карри и Дэмиана Лилларда это будет новый вызов.

Другие считают, что это глупое правило, которое не приживется даже на Филиппинах, и через сезон все об этом забудут. Когда-то так говорили и про трехочковые.

Напомним, что правило «трешек» впервые появилось в 1961 году в правилах Американской баскетбольной лиги (существовала с 1961 по 1963 год). Идея была перенята сначала Восточной профессиональной баскетбольной лигой, а затем, с 1968 года, — Американской баскетбольной ассоциацией. Наконец, в сезоне-1979/80 правило о трехочковых бросках было принято и в НБА, а через год — в NCAA (при этом в каждой из четырех конференций были свои нюансы, регламентирующие такие броски, и разнобой продолжался до 1986 года). ФИБА пришла к трехочковым броскам в 1984 году, введя их после Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе.